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Бенедикт Долль объявил о намерении завершить карьеру

Бенедикт Долль объявил о намерении завершить карьеру
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32-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль рассказал, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

«Я уйду либо после этого сезона, либо после следующего. Окончательное решение будет принято в конце этой зимы. Однако я почти уверен, что не буду участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

Я хочу попробовать заняться чем-то другим. Скорее всего, это не будет иметь какого-либо отношения к биатлону.

Электроника, информатика — это то, что меня интересует. Это действительно мое хобби. Я хочу оказать влияние, а также внести свой вклад в борьбу с изменением климата», — приводит слова Долля Eurosport.

Немецкий биатлонист является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпионом мира 2017 года в спринте, а также двукратным чемпионом Европы. Кроме того, в Кубке IBU 2011/2012 Бенедикт Долль стал победителем в общем зачёте.

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