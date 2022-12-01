Шведские биатлонистки выиграли первую эстафету Кубка мира

На первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Первое место заняли шведские биатлонистки, затратившие на восьми огневых рубежах всего шесть дополнительных патронов. Представительницы Германии стреляли столь же метко, но ходом уступили соперницам почти полминуты. Третьими финишировали норвежки. Они затратили всего три дополнительных патрона, но на лыжне оказались ещё медленнее. Команды, не поднявшиеся на пьедестал, проиграли призёрам более минуты.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия

Женщины. Эстафета. 4х6 км

1. Швеция – 1:14.59,8 (0+6).

2. Германия +28,1 (0+6).

3. Норвегия +31,5 (0+3).

4. Франция +1.30,0 (0+7).

5. Швейцария +1.48,5 (0+8).

6. Чехия +3.13,1 (0+9).