Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, насколько ей помогли тренировки с лыжниками

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, насколько ей помогли тренировки с лыжниками
Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, насколько ей помогли тренировки с лыжниками.

«Насколько помогла работа с лыжниками? Очень хотела работать именно с группой Юрия Викторовича Бородавко. В дальнейшем хочу повторить этот опыт, тем более пока мы бегаем только в России, такая возможность есть. Почерпнула много в техническом плане, подтянула мощность отталкивания за один сбор. Это дало мне понимание, как двигаться дальше. Лыжнику проще перейти в биатлон, чем наоборот. Лично я, например, совсем не умею ходить классикой – только для восстановления», – передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. 8 декабря

1. Елизавета Каплина 20.21,2 (0 промахов).
2. Динара Алимбекова +30,6 (1).
3. Екатерина Носкова +37,7 (0).
4. Виктория Сливко +57,8 (0).
5. Ирина Казакевич +1.01,6 (1).

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022