Немка Херрман выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

В Хохфильцене (Австрия) состоялся спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины



1. Денизе Херрман (Германия) – 20:07.1 (0 промахов).

2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 18,1 секунды (1).

3. Жулия Симон (Франция) +20,1 (1).

4. Эльвира Эберг (Швеция) +32,4 (2).

5. Анна Мария Лампич (Словения) +35,8 (3).

6. Ханна Эберг (Швеция) +37,2 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.