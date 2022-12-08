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Немка Херрман выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Немка Херрман выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
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В Хохфильцене (Австрия) состоялся спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Денизе Херрман (Германия) – 20:07.1 (0 промахов).
2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 18,1 секунды (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,1 (1).
4. Эльвира Эберг (Швеция) +32,4 (2).
5. Анна Мария Лампич (Словения) +35,8 (3).
6. Ханна Эберг (Швеция) +37,2 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2022, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Денизе Херрман
Германия
20:07.1
2
Маркета Давидова
Чехия
+18.1
3
Жулия Симон
Франция
+20.1
Комментарии
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