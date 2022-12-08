Немка Херрман выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
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В Хохфильцене (Австрия) состоялся спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Денизе Херрман (Германия) – 20:07.1 (0 промахов).
2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 18,1 секунды (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,1 (1).
4. Эльвира Эберг (Швеция) +32,4 (2).
5. Анна Мария Лампич (Словения) +35,8 (3).
6. Ханна Эберг (Швеция) +37,2 (2).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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