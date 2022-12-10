Видеообзор победы Йоханнеса Бё в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону

В Хохфильцене (Австрия) прошёл мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.



Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни единого промаха.



Вторым к финишу пришёл француз Эмильен Жаклен, третьим финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд.

Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на видео принадлежат IBU.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.04,0 (0 промахов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +43.0 (1).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +46,9 (1).

4. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +54,5 (0).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.00,6 (0).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.03,7 (1).

7. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.09,1 (1).

8. Якуб Штвртецкы (Чехия) +1.10,5 (1).