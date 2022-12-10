Самуэльссон: Йоханнес Бё провёл лучшую гонку из всех, что я видел

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о спринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия), и выступлении в ней норвежца Йоханнеса Бё.
«Думаю, в исполнении Йоханнеса Бё это была лучшая биатлонная гонка, которую я видел. А с такой скоростью победить его просто невозможно. Он сейчас очень хорош», — приводит слова Самуэльссона SVT Sport.
Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.04,0 (0 промахов).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +43.0 (1).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +46,9 (1).
4. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +54,5 (0).
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.00,6 (0).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.03,7 (1).
7. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.09,1 (1).
8. Якуб Штвртецкы (Чехия) +1.10,5 (1).
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