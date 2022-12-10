Спринтерский зачёт Кубка мира: Херрман вышла в лидеры, Давидова поднялась на 4-е место

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман вышла в лидеры спринтерского зачёта после своей победы в женской спринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка мира, проходящего в Хохфильцене (Австрия). Представительница Чехии Маркета Давидова заняла второе место по итогам спринта, в результате чего поднялась на четвёртое место спринтерского зачёта, минуя сразу 18 промежуточных позиций.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Денизе Херрман (Германия) – 130 очков.

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 119.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 98.

4. Маркета Давидова (Чехия) — 94.

5. Линн Перссон (Швеция) – 91.

6. Жюли Симон (Франция) – 85.

7. Эльвира Эберг (Швеция) – 79.

8. Ингрид Тандреволд (Норвегия) – 68.

9. Доротея Вирер (Италия) – 68.

10. Анна Вайдель (Германия) – 64.