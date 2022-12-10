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Спринтерский зачёт Кубка мира: Херрман вышла в лидеры, Давидова поднялась на 4-е место

Спринтерский зачёт Кубка мира: Херрман вышла в лидеры, Давидова поднялась на 4-е место
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Немецкая биатлонистка Денизе Херрман вышла в лидеры спринтерского зачёта после своей победы в женской спринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка мира, проходящего в Хохфильцене (Австрия). Представительница Чехии Маркета Давидова заняла второе место по итогам спринта, в результате чего поднялась на четвёртое место спринтерского зачёта, минуя сразу 18 промежуточных позиций.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Денизе Херрман (Германия) – 130 очков.
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 119.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 98.
4. Маркета Давидова (Чехия) — 94.
5. Линн Перссон (Швеция) – 91.
6. Жюли Симон (Франция) – 85.
7. Эльвира Эберг (Швеция) – 79.
8. Ингрид Тандреволд (Норвегия) – 68.
9. Доротея Вирер (Италия) – 68.
10. Анна Вайдель (Германия) – 64.

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