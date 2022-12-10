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Карим Халили выиграл гонку преследования на 3-м этапе Кубка России

Карим Халили выиграл гонку преследования на 3-м этапе Кубка России
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В Тюмени завершилась гонка преследования у мужчин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал Карим Халили. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.

Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Гонка преследования. Мужчины.

1. Карим Халили — 34.21,5 (1).

2. Александр Поварницын — отставание + 0,2 (2).

3. Даниил Серохвостов +0,8 (4).

4. Ильназ Мухамедзянов +51,8 (3).

5. Эдуард Латыпов +1.05,4 (5).

6. Евгений Сидоров +1.11,8 (2).

7. Никита Поршнев +1.22,2 (3).

8. Роман Ерёмин +1.22,7 (7).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 3, Тюмень
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
10 декабря 2022, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
34:21.5
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+0.2
3
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+0.8
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