Карим Халили выиграл гонку преследования на 3-м этапе Кубка России
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В Тюмени завершилась гонка преследования у мужчин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал Карим Халили. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.
Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Гонка преследования. Мужчины.
1. Карим Халили — 34.21,5 (1).
2. Александр Поварницын — отставание + 0,2 (2).
3. Даниил Серохвостов +0,8 (4).
4. Ильназ Мухамедзянов +51,8 (3).
5. Эдуард Латыпов +1.05,4 (5).
6. Евгений Сидоров +1.11,8 (2).
7. Никита Поршнев +1.22,2 (3).
8. Роман Ерёмин +1.22,7 (7).
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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