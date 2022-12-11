Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка России в Тюмени

В Тюмени завершился масс-старт на 15 км у мужчин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал Даниил Серохвостов. Вторым к финишу пришёл Иван Колотов, отстав от лидера более чем на 25 секунд. Бронзовую награду получил Эдуард Латыпов.



Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины.



1. Даниил Серохвостов — 40.41,2 (1).



2. Иван Колотов — отставание +25,2 (2).



3. Эдуард Латыпов +40,8 (2).

4. Карим Халили +40,9 (2).

5. Антон Бабиков +42,0 (3).

6. Дмитрий Лазовский +48,2 (1).

7. Михаил Бурундуков +48,8 (1).

8. Евгений Сидоров +48,8 (1).

9. Александр Корнев +1.11,2 (4).

10. Александр Поварницын +1.14,6 (3).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).