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Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка России в Тюмени

Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка России в Тюмени
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В Тюмени завершился масс-старт на 15 км у мужчин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал Даниил Серохвостов. Вторым к финишу пришёл Иван Колотов, отстав от лидера более чем на 25 секунд. Бронзовую награду получил Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины.

1. Даниил Серохвостов — 40.41,2 (1).

2. Иван Колотов — отставание +25,2 (2).

3. Эдуард Латыпов +40,8 (2).

4. Карим Халили +40,9 (2).

5. Антон Бабиков +42,0 (3).

6. Дмитрий Лазовский +48,2 (1).

7. Михаил Бурундуков +48,8 (1).

8. Евгений Сидоров +48,8 (1).

9. Александр Корнев +1.11,2 (4).

10. Александр Поварницын +1.14,6 (3).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 3, Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
11 декабря 2022, воскресенье. 09:02 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
40:41.2
2
Иван Колотов
Пермский край
+25.2
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+40.8
Комментарии
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