Даниил Серохвостов выиграл масс-старт на 3-м этапе Кубка России в Тюмени

В Тюмени завершился масс-старт на 15 км у мужчин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал Даниил Серохвостов. Вторым к финишу пришёл Иван Колотов, отстав от лидера более чем на 25 секунд. Бронзовую награду получил Эдуард Латыпов.
Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины.
1. Даниил Серохвостов — 40.41,2 (1).
2. Иван Колотов — отставание +25,2 (2).
3. Эдуард Латыпов +40,8 (2).
4. Карим Халили +40,9 (2).
5. Антон Бабиков +42,0 (3).
6. Дмитрий Лазовский +48,2 (1).
7. Михаил Бурундуков +48,8 (1).
8. Евгений Сидоров +48,8 (1).
9. Александр Корнев +1.11,2 (4).
10. Александр Поварницын +1.14,6 (3).
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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