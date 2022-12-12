«Побеждаем за счёт стрельбы». Истомин — о победах спортсменов своей группы на Кубке России

Старший тренер женской сборной России Артём Истомин поделился мнением о результатах биатлонисток своей группы на Кубке России.
«У нас есть определённые внутренние условия подготовки к главным стартам – к финалу Кубка России, к чемпионату России в Ижевске, поэтому нацеливаемся на это. Сейчас лишь сохраняем форму за счёт дополнительных тренировок, помимо соревнований. Как видите, ногами они пока не блещут. А побеждают за счёт стрельбы.
В масс-старте Настя Гореева – молодец, но на последнем рубеже нужно было делать ноль. В принципе, любая из них могла в этой гонке на последнем рубеже сделать ноль и уйти первой. И Гербулова, и Каплина могли это сделать, но получилось вот так», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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