Анастасия Гореева выиграла индивидуальную гонку на четвёртом этапе Кубка России

Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла индивидуальную гонку на 15 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Анастасия Гореева прошла дистанцию за 44 минуты 36,3 секунды, допустив два промаха. Второй стала Анастасия Шевченко. Третье место заняла Виктория Сливко.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины. 15 декабря

Анастасия Гореева 44.36,3 (2 промаха). Анастасия Шевченко +58,1 (2). Виктория Сливко +1.19,2 (2). Ирина Казакевич +1.22,9 (3). Елизавета Каплина +1.51,4 (4). Лариса Куклина +2.22,5 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.