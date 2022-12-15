Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Сливко — первая, Каплина — вторая

Сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Победительницей гонки стала Анастасия Гореева, второе место заняла Анастасия Шевченко, а закрыла список призёров Виктория Сливко. Общий зачёт Кубка России у женщин после этой гонки выглядит следующим образом.
Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 289.
2. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 266.
3. Анастасия Гореева (Московская область) — 260.
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 250.
5. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 242.
6. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 214.
7. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 194.
8. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 193.
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 187.
10. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 186.
- 15 декабря 2022
-
18:17
-
18:03
-
17:18
-
17:04
-
16:48
-
16:13
-
14:23
-
13:20
-
13:03
-
11:12
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:25
-
10:07
- 14 декабря 2022
-
22:27
-
22:15
-
16:54
-
16:34
-
14:19
-
10:21
-
10:08
- 13 декабря 2022
-
20:18
-
19:53
-
18:58
- 12 декабря 2022
-
22:13
-
19:54
-
17:49
-
15:44
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50