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Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Сливко — первая, Каплина — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Сливко — первая, Каплина — вторая
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Сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Победительницей гонки стала Анастасия Гореева, второе место заняла Анастасия Шевченко, а закрыла список призёров Виктория Сливко. Общий зачёт Кубка России у женщин после этой гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 289.
2. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 266.
3. Анастасия Гореева (Московская область) — 260.
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 250.
5. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 242.
6. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 214.
7. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 194.
8. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 193.
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 187.
10. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 186.

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