Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Сливко — первая, Каплина — вторая

Сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Победительницей гонки стала Анастасия Гореева, второе место заняла Анастасия Шевченко, а закрыла список призёров Виктория Сливко. Общий зачёт Кубка России у женщин после этой гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.



1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 289.

2. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 266.

3. Анастасия Гореева (Московская область) — 260.

4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 250.

5. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 242.

6. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 214.

7. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 194.

8. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 193.

9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 187.

10. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 186.