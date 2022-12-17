Латыпов рассказал, какой ценный совет дал Корневу накануне победы в спринте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своём выступлении в спринте на этапе Кубка России в Уфе. Он занял седьмое место, допустив два промаха на стойке. Победу одержал Александр Корнев.

«Что не получилось на стойке? Хотел пострелять побыстрее, но с первого выстрела не получилось уверенно стрелять, потому что был промах, дальше начал более надёжно действовать, но не получилась именно концовочка.

Результат Александра Корнева сегодня не удивил. Единственное, чего не хватало ему в предыдущих стартах — это стрельба, ходом он выглядел очень хорошо, если бы он хорошо стрелял, он бы уже давно мог заезжать в призы и побеждать. Рад за него, он — молодец.



Корнев рассказал, что дал ему ценный совет в бане? Просто сказал, чтоб он поувереннее настраивался на ту работу, которую он делает. Он слишком долго стрелял, и я просто ему подсказал, чтоб он чуть проще к этому относился. Я ему сказал: «Подводи, да и нажимай» (улыбается). Он слишком много думал о том, что очень хочет попасть, и я посоветовал ему поменьше думать, и тогда всё получится. Молодец, сосредоточился, а я нет, я не смог (смеётся). Он прислушивается, и это очень хорошо», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.