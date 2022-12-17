Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Каплина вплотную приблизилась к Сливко
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Елизавета Каплина с отрывом более чем в 37 секунд выиграла спринт на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка России в Уфе. Эта победа позволила ей сократить отставание от лидера Виктории Сливко в общем зачёте турнира. Третьей в рейтинге идёт Екатерина Носкова.
Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 328.
2. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 326.
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 296.
4. Анастасия Гореева (Московская область) — 292.
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 267.
6. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 247.
7. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 242.
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 230.
9. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 229.
10. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 210.
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