Нильссон прокомментировала свои неудачные результаты

29-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон объяснила причины своих неудачных выступлений в этом сезоне.

Напомним, в прошлом сезоне бывшей лыжнице удалось стать призёром Кубка мира по биатлону, но в нынешнем сезоне её лучшим результатом пока что остаётся промежуточное 33-е место в общем женском зачёте Кубка мира — 2022/2023.



«Я упустила самую малость, необходимую для ощущения «вау». Чувствую, что у меня не получается извлечь максимум из трека. Если я начинаю с двух промахов, то очень быстро становлюсь пассивной», — приводит слова Нильссон шведское издание Expressen.

На данный момент Стина Нильссон занимает 52-е место в женском общем зачёте Кубка мира — 2022/2023, набрав при этом всего 20 очков.