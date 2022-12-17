Нильссон прокомментировала свои неудачные результаты
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29-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон объяснила причины своих неудачных выступлений в этом сезоне.
Напомним, в прошлом сезоне бывшей лыжнице удалось стать призёром Кубка мира по биатлону, но в нынешнем сезоне её лучшим результатом пока что остаётся промежуточное 33-е место в общем женском зачёте Кубка мира — 2022/2023.
«Я упустила самую малость, необходимую для ощущения «вау». Чувствую, что у меня не получается извлечь максимум из трека. Если я начинаю с двух промахов, то очень быстро становлюсь пассивной», — приводит слова Нильссон шведское издание Expressen.
На данный момент Стина Нильссон занимает 52-е место в женском общем зачёте Кубка мира — 2022/2023, набрав при этом всего 20 очков.
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