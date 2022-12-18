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Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на 4-м этапе Кубка России в Уфе

Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на 4-м этапе Кубка России в Уфе
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В Уфе завершился сингл-микст, который проходил в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Победу в гонке одержали тюменские спортсмены Евгений Гараничев и Виктория Сливко. Серебро у биатлонистов УРФО Ирины Казакевич и Александра Поварницына. Третьими к финишу пришли представители Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Сингл-микст, 1x6 + 1x7,5

1. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко и Евгений Гараничев) — 41.31,1 (0 + 4).
2. УРФО — 1 (Ирина Казакевич и Алекксандр Поварницын) — отставание +15,7 (0 + 9).
3. Свердловская область (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин) +28,1 (0 + 5).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 4, Уфа
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
18 декабря 2022, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
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