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Сливко — о победе в сингл-миксте: когда будет личное золото, тогда порадуюсь побольше

Сливко — о победе в сингл-миксте: когда будет личное золото, тогда порадуюсь побольше
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Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о победе в сингл-миксте на четвёртом этапе Кубка России в Уфе в паре с Евгением Гараничевым.

Вы говорили, что никак не удаётся «пробить» и выиграть золото. Можно ли сказать, что это удалось сделать сегодня?

«Нет, нельзя, это не личная медаль (смеётся). Всё-таки, когда личное золото будет, тогда я порадуюсь побольше. Сегодня я понимала, что мы конкурентоспособные и можно бороться за медали, поэтому это не было какой-то неожиданностью. В Уфе получилось завоевать и личную медаль, и выиграть эстафету с Евгением Гараничевым. В принципе, довольна выступлением здесь и сейчас с хорошим настроением поеду на Кубок Содружества в Рязань.

Планирую ли пропускать какие-то старты в этом сезоне? В Рязань я точно еду, а после Нового года график уже не такой плотный. Думаю, что можно бегать всё», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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