Рёйселанд: почувствовать, что тело работает, всё равно что выиграть олимпийское золото

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала о восстановлении после болезни.

«Я была очень взволнована ожиданием момента, когда моё тело снова заработает. На прошлой неделе я почувствовала, что это происходит, и это было очень приятно. Почувствовала невероятное облегчение. Давно не была так счастлива после тяжёлого периода! Я не хожу быстро, и я не в хорошей форме, но просто осознание того, что моё тело работает, всё равно что выиграть олимпийское золото», — приводит слова Рёйселанд tv2.no.

32-летняя Марте Рёйселанд является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 11-кратной чемпионкой мира. Она была вынуждена пропустить этапы Кубка мира в Контиолахти, Хохфильцене и Анси из-за последствий опоясывающего лишая.