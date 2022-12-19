Рёйселанд: почувствовать, что тело работает, всё равно что выиграть олимпийское золото
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала о восстановлении после болезни.
«Я была очень взволнована ожиданием момента, когда моё тело снова заработает. На прошлой неделе я почувствовала, что это происходит, и это было очень приятно. Почувствовала невероятное облегчение. Давно не была так счастлива после тяжёлого периода! Я не хожу быстро, и я не в хорошей форме, но просто осознание того, что моё тело работает, всё равно что выиграть олимпийское золото», — приводит слова Рёйселанд tv2.no.
32-летняя Марте Рёйселанд является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 11-кратной чемпионкой мира. Она была вынуждена пропустить этапы Кубка мира в Контиолахти, Хохфильцене и Анси из-за последствий опоясывающего лишая.
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