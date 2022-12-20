Муж Рёйселанд раскритиковал федерацию биатлона Норвегии за недостаточное внимание к жене

Сверре Рёйселанд, супруг трёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Мартё Рёйселанд, критически высказался о федерации биатлона Норвегии за недостаточное внимание к своей жене в период её восстановления после болезни.
Напомним, 32-летняя биатлонистка была вынуждена пропустить этапы Кубка мира в Контиолахти, Хохфильцене и Анси из-за последствий опоясывающего лишая.
«Она очень часто была одна и ей приходилось работать в одиночестве. Она не получала той помощи, которую должна была получать от федерации», — сказал Сверре Рёйселанд в интервью TV2.
В последние дни Марте положительно оценивает своё физическое состояние и вскоре готова вернуться к гонкам Кубка мира. Она является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса».
Отметим, что Сверре Рёйселанд возглавляет женскую сборную Германии.
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