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Муж Рёйселанд раскритиковал федерацию биатлона Норвегии за недостаточное внимание к жене

Муж Рёйселанд раскритиковал федерацию биатлона Норвегии за недостаточное внимание к жене
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Сверре Рёйселанд, супруг трёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Мартё Рёйселанд, критически высказался о федерации биатлона Норвегии за недостаточное внимание к своей жене в период её восстановления после болезни.

Напомним, 32-летняя биатлонистка была вынуждена пропустить этапы Кубка мира в Контиолахти, Хохфильцене и Анси из-за последствий опоясывающего лишая.

«Она очень часто была одна и ей приходилось работать в одиночестве. Она не получала той помощи, которую должна была получать от федерации», — сказал Сверре Рёйселанд в интервью TV2.

В последние дни Марте положительно оценивает своё физическое состояние и вскоре готова вернуться к гонкам Кубка мира. Она является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Отметим, что Сверре Рёйселанд возглавляет женскую сборную Германии.

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