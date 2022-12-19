«Это было глупо». Самуэльссон провалился на Кубке мира

Себастиан умудрился финишировать на последнем месте, но объяснил, что пошло не так. Может, ему пора поумерить свои амбиции?

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который ещё в начале сезона намеревался выиграть «Большой хрустальный глобус» на Кубке мира – 2022/2023, пока не может пробиться даже в тройку призёров. В восьми личных гонках он только топчется около пьедестала. Был четвёртым, пятым, а иногда и вовсе 19-м. В общем зачёте Кубка мира швед только на девятой строчке.

Но совсем уж неприятно удивил публику швед в масс-старте в Анси: он стал 30-м из 30 стартовавших. Похоже, Себастиану пора поумерить свои амбиции.

Последний и самый медленный

В масс-старте на последнем этапе перед рождественским отпуском многие шведы выглядели тяжеловато, а шведский журнал Аftonbladet даже назвал их выступление «стрелковым фиаско». Все три спортсмена, защищающие флаг Швеции в масс-старте, финишировали только в третьем десятке. Лучшим из них стал Йеспер Нелин, закончивший гонку 22-м и допустивший четыре промаха на двух последних рубежах. Мартин Понсилуома допустил самое большое число промахов среди всех выступавших – семь, причём только на первом рубеже он промазал один раз, на остальных – по два. Но даже с семью промахами Мартин оказался выше Самуэльссона, на счету которого пять непопаданий.

Себастиан Самуэльссон Фото: Zuma/TASS

«Это действительно слабая стрельба», – заключил эксперт SVT Бьорн Ферри.

Помимо невыразительной работы на огневых рубежах, Себастиан показал последнюю скорость в гонке, проиграв ногами быстрейшему французу Фабьену Клоду почти три минуты. От победителя гонки норвежца Йоханнеса Дале он в общей сложности отстал аж на четыре с лишним минуты.

«Худшие условия, в которых я соревновался»

Накануне масс-старта Себастиан сильно критиковал организаторов, при том, что по сравнению со многими в гонке преследования он смог реально улучшить свои показатели, финишировав на шестом месте после старта с 17-го.

«Это худшие условия, в которых я когда-либо соревновался. Это позор, потому что у организаторов были такие невероятно хорошие условия для работы, а они сделали всё ужасно плохо. Организаторы и IBU должны раскритиковать людей в Анси и решить проблему. Вы уничтожаете адекватную конкуренцию. Перед стартом биатлонисты ходили и шутили, что собираются ехать по трассе на коньках. Но это не так уж весело, на самом деле», – сетовал швед.

Но при этом он отметил, что доволен гонкой. Неудивительно, ведь в пасьюте на заледеневшей трассе мучились обладатели лыж Fisher. И Самуэльссон на Salomon имел ощутимое преимущество, например, над Йоханнесом Бё.

«Это было глупо»

Недовольство Себастиан выразил и после масс-старта, рассказав, что чувствовал себя не в лучшей форме ещё до старта, но не нервничал.

«Оглядываясь назад, скажу, что я не должен был стартовать сегодня. Я не чувствую себя на все 100. Но ты знаешь, что не должен пропускать гонки, и до конца надеешься, что всё будет хорошо. Это было глупо», – признался швед.

Тренер национальной сборной Йоханнес Лукас утверждает, что, если бы у Самуэльссона совсем не было сил, он бы не стартовал:

«Он плохо спал, но сегодня утром был в порядке. Если бы он был болен, то, конечно, не стартовал бы. Есть ситуации, когда нужно себя поберечь. Будем надеяться, что это не обернётся чем-то большим», – объяснил Лукас.

«Понятно, что мы уже говорили об этом раньше. Тем не менее я чувствовал, что я достаточно готов, чтобы стартовать», – ответил Самуэльссон.

Первая часть Кубка мира для шведа сложилась неудачно. Теперь у него будет две недели, чтобы прийти в форму и вернуться в когорту лидеров. Ну либо отложить свои мечты о борьбе за «Большой хрустальный глобус».