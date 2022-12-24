Логинов: я был инициатором того, чтобы в Рязань приехал биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги суперспринта на Кубке Содружества. Спортсмен также высказался о Сергее Колесникове, который занимается развитием биатлона в Рязани.

«Первый раз бежал суперспринт. Бурная гонка, результаты в любом случае должны были быть непредсказуемыми, так как здесь всё решает стрельба, скорострельность, где-то доля везения, если погодные условия сложные, как сегодня. Естественно, свою роль играют и нервы. Могу по себе сказать, я понимал, что стреляю чуть медленнее в данный момент, пока у меня есть определённые проблемы. Видимо, эти мысли меня и отвлекли на последнем рубеже. По движению с лыжами сегодня всё было хорошо. Я эту трассу знаю, но не так, что на ней очень много тренировался. Я приезжал сюда на выходные, но это никакое преимущество сегодня не давало.



Да, я был инициатором того, чтобы сюда приехал биатлон. Мы были тут в конце мая — начале июня на кроссовых соревнованиях и соревнованиях для ветеранов на лыжероллерах. Мы сидели, разговаривали тут на крыльце и я предложил: „Сергей Анатольевич, вы не хотите Рождественскую гонку провести здесь? Мне кажется, это будет очень интересно, болельщиков будет много, так как хорошее расположение“ Он очень обрадовался этому, думаю, сейчас он скажет, что не ошибся, решившись на это.



Функциональная форма сейчас улучшилась, я потихонечку восстанавливаюсь. У меня была очень большая просадка в сентябре и октябре, когда я практически не тренировался из-за болезни и проблем со здоровьем. Сейчас в соревновательный период тяжело возместить без должных тренировок, тем не менее планомерно я всё наверстаю. Что мотивирует? Сейчас главные старты у нас в феврале и в марте, поэтому нужно к ним подготовиться хорошо.



Кубок мира я не смотрю, потому что дел итак достаточно. Но результаты вижу и так. Вечерами иногда смотрю, как прошли гонки», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.