«Такой нагрузки никогда не было». Биатлонистка сборной России – о работе с Истоминым

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о работе в группе тренера национальной команды Артёма Истомина.
«Мыслей о том, что Артём Евгеньевич слишком молодой или что-то ещё такое, вообще не было. Он сразу же поставил себя так, что всё – надо работать! Он отдаётся этому делу, мы отдаёмся, надо пахать. Когда на первом сборе я увидела, как он относится к работе, как он за нами за всеми следит, какие новые упражнения, какие тренировки, это сразу включает. Конечно, летом мы очень сильно уставали. У меня такой нагрузки не было, наверное, никогда, с кем бы я не тренировалась. Мы нормально так попахали (смеётся).
Слёзы от нагрузки? Да, летом было пару раз, не выдерживала. Нагрузку, может, мы и перевариваем, но из-за того, что эта нагрузка идёт постоянно, эмоционально тяжело. Мы постоянно на тренировках и от нас достаточно много требуют, перегружаешься эмоционально, и это надо куда-то выплёскивать. И да, бывают такие моменты, когда уже наступает пик (улыбается)», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Елизаветой Каплиной можно прочитать на «Чемпионате» сегодня, 25 декабря, в 8:00 мск.
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