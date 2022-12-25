Ерёмин выиграл большой масс-старт среди мужчин на Кубке Содружества, Томшин — второй

В Рязани завершился большой масс-старт среди мужчин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Его победителем стал россиянин Роман Ерёмин. Серебро также взял представитель России – Василий Томшин. Бронзовая награда досталась белорусскому биатлонисту Никите Лобастову.

Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины

Роман Ерёмин (Россия) — 32.58,2 (0) Василий Томшин (Россия) — отставание +12,4 (0). Никита Лобастов (Беларусь) +19,1 (1). Антон Смольский (Беларусь) +31,6 (3). Дмитрий Лазовский (Беларусь) +35,7 (3). Карим Халили (Россия) +37,0 (2). Ильназ Мухамедзянов (Россия) +44,0 (1). Степан Данилов (Беларусь) +46,8 (1). Антон Бабиков (Россия) +56,0 (3). Пётр Пащенко (Россия) +59,1 (3).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).