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Результаты масс-старта среди мужчин на Кубке Содружества 2022/23

Ерёмин выиграл большой масс-старт среди мужчин на Кубке Содружества, Томшин — второй
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В Рязани завершился большой масс-старт среди мужчин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Его победителем стал россиянин Роман Ерёмин. Серебро также взял представитель России – Василий Томшин. Бронзовая награда досталась белорусскому биатлонисту Никите Лобастову.

Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины

  1. Роман Ерёмин (Россия) — 32.58,2 (0)
  2. Василий Томшин (Россия) — отставание +12,4 (0).
  3. Никита Лобастов (Беларусь) +19,1 (1).
  4. Антон Смольский (Беларусь) +31,6 (3).
  5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +35,7 (3).
  6. Карим Халили (Россия) +37,0 (2).
  7. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +44,0 (1).
  8. Степан Данилов (Беларусь) +46,8 (1).
  9. Антон Бабиков (Россия) +56,0 (3).
  10. Пётр Пащенко (Россия) +59,1 (3).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

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