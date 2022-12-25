Ерёмин выиграл большой масс-старт среди мужчин на Кубке Содружества, Томшин — второй
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В Рязани завершился большой масс-старт среди мужчин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Его победителем стал россиянин Роман Ерёмин. Серебро также взял представитель России – Василий Томшин. Бронзовая награда досталась белорусскому биатлонисту Никите Лобастову.
Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины
- Роман Ерёмин (Россия) — 32.58,2 (0)
- Василий Томшин (Россия) — отставание +12,4 (0).
- Никита Лобастов (Беларусь) +19,1 (1).
- Антон Смольский (Беларусь) +31,6 (3).
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) +35,7 (3).
- Карим Халили (Россия) +37,0 (2).
- Ильназ Мухамедзянов (Россия) +44,0 (1).
- Степан Данилов (Беларусь) +46,8 (1).
- Антон Бабиков (Россия) +56,0 (3).
- Пётр Пащенко (Россия) +59,1 (3).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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