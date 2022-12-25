Алимбекова: сегодня было сложно победить, русские девочки легко обгоняли меня на трассе

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о своей победе в масс-старте.

«Сегодня я порадовалась за Антона Смольского, когда он стартовал в жёлтой майке. И мне многие написали, что нашему комбезу идёт жёлтый. Сегодня на лёжке я поторопилась. Слышала, как остальные стреляют, наверное, это не стоило делать. Дёрнула сама выстрел. Русские девочки легко обгоняли меня на трассе, поэтому я решила, что больше промахиваться и дарить эти секундочки уже нельзя.

Вчера было легче выиграть, сегодня победить было очень сложно, поэтому золотой дубль — это приятно. В такой атмосфере я, наверное, не расстроилась бы, если бы не выиграла, я выкладывалась по полной», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.