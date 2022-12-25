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Дербушева высказалась о доминировании Алимбековой на этапе Кубка Содружества в Рязани

Дербушева высказалась о доминировании Алимбековой на этапе Кубка Содружества в Рязани
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани.

Биатлон. Кубок Содружества. Третий этап. Рязань. Масс-старт. Женщины

  1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3 промаха).
  2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 5,6 секунды (2).
  3. Тамара Дербушева (Россия) + 6,1 (2).

«На последнем круге мы всё время менялись местами, хотели друг друга обогнать, пройти тактически грамотнее. Вике это больше удалось, она правильно прошла поворот и выиграла финиш. После поворота мне хотелось бороться, думала, может быть, стоит почаще пойти, и удастся выиграть финиш, но, к сожалению, не достала.

Как оценю работу на огневом рубеже? Последний промах был очень лишним (улыбается). В тот момент я не думала о золоте. Понимала, что нужно бороться до конца и удерживать те позиции, которые есть.

Что касается трассы, здесь достаточно сложно меняться местами и догонять кого-то. Сегодня трасса была намного лучше, так как не так жарко, и она была более жёсткая, и работать было удобнее. Это шикарный этап, все зрители кричат, болеют. Очень приятно.

Обидно ли, что всё золото с этого этапа увезла Динара Алимбекова, а не россиянки? Хотелось, конечно, дать бой, но пока так.

Мои цели на Кубок Содружества – это получать удовольствие и стараться бороться за первые места», — сказала Дербушева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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