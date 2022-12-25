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Алимбекова приблизилась к Гербуловой в общем зачёте Кубка Содружества

Алимбекова приблизилась к Гербуловой в общем зачёте Кубка Содружества
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сократила отставание от российской спортсменки Натальи Гербуловой в общем зачёте Куба Содружества после победы в масс-старте. Чемпионка гонки имеет в своём активе 813 очков. У лидера рейтинга — 830 очков. На третьем месте идёт представительница России Ирина Казакевич — 790. Серебряный призёр масс-старта Виктория Сливко поднялась на седьмую строчку общего зачёта.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок Содружества. Женщины.

  1. Наталья Гербулова (Россия) — 830.
  2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 813.
  3. Тамара Дербушева (Россия) — 811.
  4. Ирина Казакевич (Россия) — 790.
  5. Елизавета  Каплина (Россия) — 759.
  6. Екатерина Носкова (Россия) — 757.
  7. Виктория Сливко (Россия) — 753.
  8. Алина Кудисова (Россия) — 634.
  9. Анастасия Батманова (Россия)  — 627.
  10. Анастасия Шевченко (Россия) — 591.
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