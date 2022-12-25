Алимбекова приблизилась к Гербуловой в общем зачёте Кубка Содружества
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сократила отставание от российской спортсменки Натальи Гербуловой в общем зачёте Куба Содружества после победы в масс-старте. Чемпионка гонки имеет в своём активе 813 очков. У лидера рейтинга — 830 очков. На третьем месте идёт представительница России Ирина Казакевич — 790. Серебряный призёр масс-старта Виктория Сливко поднялась на седьмую строчку общего зачёта.
Биатлон. Общий зачёт. Кубок Содружества. Женщины.
- Наталья Гербулова (Россия) — 830.
- Динара Алимбекова (Беларусь) — 813.
- Тамара Дербушева (Россия) — 811.
- Ирина Казакевич (Россия) — 790.
- Елизавета Каплина (Россия) — 759.
- Екатерина Носкова (Россия) — 757.
- Виктория Сливко (Россия) — 753.
- Алина Кудисова (Россия) — 634.
- Анастасия Батманова (Россия) — 627.
- Анастасия Шевченко (Россия) — 591.
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