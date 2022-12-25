Алимбекова приблизилась к Гербуловой в общем зачёте Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сократила отставание от российской спортсменки Натальи Гербуловой в общем зачёте Куба Содружества после победы в масс-старте. Чемпионка гонки имеет в своём активе 813 очков. У лидера рейтинга — 830 очков. На третьем месте идёт представительница России Ирина Казакевич — 790. Серебряный призёр масс-старта Виктория Сливко поднялась на седьмую строчку общего зачёта.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок Содружества. Женщины.