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Доротея Вирер показала, как проводит новогодние праздники

Доротея Вирер показала, как проводит новогодние праздники
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она демонстрирует своего снеговика.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

На момент новогодней паузы Вирер занимает 10-ю строчку в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023. За время трёх этапов КМ итальянка единожды заходила на подиум – стала второй в гонке преследования в Контиолахти (Финляндия). Лидерство в рейтинге захватила французская биатлонистка Жулия Симон.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Также она двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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