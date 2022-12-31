Доротея Вирер показала, как проводит новогодние праздники

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она демонстрирует своего снеговика.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
На момент новогодней паузы Вирер занимает 10-ю строчку в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023. За время трёх этапов КМ итальянка единожды заходила на подиум – стала второй в гонке преследования в Контиолахти (Финляндия). Лидерство в рейтинге захватила французская биатлонистка Жулия Симон.
32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Также она двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19
- 29 декабря 2022
-
20:11
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50