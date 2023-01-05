Томшин и Гараничев попали в четвёрку по итогам разделки на Уральской лыжной многодневке

Российские биатлонисты Василий Томшин и Евгений Гараничев принимают участие в Уральской лыжной многодневке, проходящей сейчас в Екатеринбурге.

По итогам завершившейся сегодня гонки с раздельным стартом на 10 км у мужчин неоднократный победитель и призёр первенств мира и Европы по биатлону Василий Томшин замкнул тройку лидеров с отставанием в 1 минуту 34 секунды. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев занял четвёртую позицию.

Лучший результат по итогам гонки показал Денис Спицов, прошедший дистанцию за 26.45. Второе место занял Иван Якимушкин, чьё отставание от лидера составило 27,4 секунды.

Напомним, Уральская лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга проходит с 4 по 6 января 2023 года в Екатеринбурге. В первый соревновательный день спортсмены состязались в масс-стартах на 7,5 и 10 км свободным стилем. В заключительный соревновательный день пройдут гонки в гору на 2 км.