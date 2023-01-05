Эльвира Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в Поклюке (Словения) стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону.

Первую гонку в 2023 году выиграла представительница Швеции Эльвира Эберг, второе время показала француженка Жулия Симон, третье – итальянка Доротея Вирер. Все призёры стреляли без промахов на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 20.25,2 (0 промахов).

2. Жулия Симон (Франция) – отставание 6,9 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) +18,7(0).

4. Паулина Фиалкова (Словакия) +26,5 (1).

5. Маркета Давидова (Чехия) +28,7 (1).

6. Денизе Херрман (Германия) +36,3 (2).

7. Линн Перссон (Швеция) +40,1 (1).

8. Софи Шово (Франция) +42,4 (1).

9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +46,0 (1).

10. Мари Эдер (Финляндия) +52,2 (1).

10. Лу Жанмонно (Франция) +52,2 (0).