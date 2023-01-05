Эльвира Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в Поклюке (Словения) стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону.
Первую гонку в 2023 году выиграла представительница Швеции Эльвира Эберг, второе время показала француженка Жулия Симон, третье – итальянка Доротея Вирер. Все призёры стреляли без промахов на двух огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 20.25,2 (0 промахов).
2. Жулия Симон (Франция) – отставание 6,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +18,7(0).
4. Паулина Фиалкова (Словакия) +26,5 (1).
5. Маркета Давидова (Чехия) +28,7 (1).
6. Денизе Херрман (Германия) +36,3 (2).
7. Линн Перссон (Швеция) +40,1 (1).
8. Софи Шово (Франция) +42,4 (1).
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +46,0 (1).
10. Мари Эдер (Финляндия) +52,2 (1).
10. Лу Жанмонно (Франция) +52,2 (0).
- 5 января 2023
-
17:28
-
14:47
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07
-
20:46
-
20:13
-
19:25
-
18:16
- 1 января 2023
-
21:15
-
18:30
-
13:30
-
10:45
-
10:09
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19
- 29 декабря 2022
-
20:11
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05