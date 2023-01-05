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Эльвира Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году

Эльвира Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году
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Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в Поклюке (Словения) стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону.

Первую гонку в 2023 году выиграла представительница Швеции Эльвира Эберг, второе время показала француженка Жулия Симон, третье – итальянка Доротея Вирер. Все призёры стреляли без промахов на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 20.25,2 (0 промахов).
2. Жулия Симон (Франция) – отставание 6,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +18,7(0).
4. Паулина Фиалкова (Словакия) +26,5 (1).
5. Маркета Давидова (Чехия) +28,7 (1).
6. Денизе Херрман (Германия) +36,3 (2).
7. Линн Перссон (Швеция) +40,1 (1).
8. Софи Шово (Франция) +42,4 (1).
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +46,0 (1).
10. Мари Эдер (Финляндия) +52,2 (1).
10. Лу Жанмонно (Франция) +52,2 (0).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Поклюка, Словения
Женщины. 7.5 км Спринт
05 января 2023, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
20:25.2
2
Жулия Симон
Франция
+6.9
3
Доротея Вирер
Италия
+18.7
Комментарии
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