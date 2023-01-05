Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг вышла на второе место в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

Эльвира Эберг вышла на второе место в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону
Комментарии

В Поклюке (Словения) сегодня, 5 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Эльвира Эберг, прошедшая все огневые рубежи без промахов.

Эта победа позволила шведской спортсменке подняться сразу на пять позиций в спринтерском зачёте Кубка мира и выйти на второе место. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем.

Призёры спринта в Поклюке, француженка Жулия Симон и итальянка Доротея Вирер, также улучшили свои позиции в спринтерском зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Денизе Херрман (Германия) – 230.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 203.
3. Линн Перссон (Швеция) – 202.
4. Жулия Симон (Франция) – 186.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 166.
6. Маркета Давидова (Чехия) — 164.
7. Доротея Вирер (Италия) – 156.
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 138.
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 130.
10. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 123.

Новость по теме
Эльвира Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023