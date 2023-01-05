Эльвира Эберг вышла на второе место в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

В Поклюке (Словения) сегодня, 5 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Эльвира Эберг, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Эта победа позволила шведской спортсменке подняться сразу на пять позиций в спринтерском зачёте Кубка мира и выйти на второе место. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем.

Призёры спринта в Поклюке, француженка Жулия Симон и итальянка Доротея Вирер, также улучшили свои позиции в спринтерском зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Денизе Херрман (Германия) – 230.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 203.

3. Линн Перссон (Швеция) – 202.

4. Жулия Симон (Франция) – 186.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 166.

6. Маркета Давидова (Чехия) — 164.

7. Доротея Вирер (Италия) – 156.

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 138.

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 130.

10. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 123.