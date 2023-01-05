Эльвира Эберг вышла на второе место в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

В Поклюке (Словения) сегодня, 5 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Эльвира Эберг, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Эта победа позволила шведской спортсменке подняться сразу на пять позиций в спринтерском зачёте Кубка мира и выйти на второе место. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем.
Призёры спринта в Поклюке, француженка Жулия Симон и итальянка Доротея Вирер, также улучшили свои позиции в спринтерском зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Денизе Херрман (Германия) – 230.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 203.
3. Линн Перссон (Швеция) – 202.
4. Жулия Симон (Франция) – 186.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 166.
6. Маркета Давидова (Чехия) — 164.
7. Доротея Вирер (Италия) – 156.
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 138.
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 130.
10. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 123.
- 5 января 2023
-
18:41
-
18:22
-
17:28
-
14:47
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07
-
20:46
-
20:13
-
19:25
-
18:16
- 1 января 2023
-
21:15
-
18:30
-
13:30
-
10:45
-
10:09
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19
- 29 декабря 2022
-
20:11
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28