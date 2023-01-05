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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон уверенно лидирует, Эберг — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон уверенно лидирует, Эберг — вторая
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В Поклюке (Словения) сегодня, 5 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Серебряный призёр гонки француженка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте соревнований, победительница Эльвира Эберг из Швеции осталась на втором месте. На третью позицию поднялась немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем.

Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 546.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 485.
3. Денизе Херрман (Германия) – 396.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 381.
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 373.
6. Линн Перссон (Швеция) – 364.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 348.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 338.
9. Доротея Вирер (Италия) – 336.
10. Ханна Эберг (Швеция) – 280.

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