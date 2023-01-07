Эльвира Эберг выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Поклюке, Доротея Вирер стала второй

В Поклюке (Словения) прошла женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, 23-летняя шведка Эльвира Эберг.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Поклюка. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. (1) Эльвира Эберг (Швеция) — 29.41,6 (0 промахов).

2. (3) Доротея Вирер (Италия) — отставание 17,6 секунды (1).

3. (2) Жулия Симон (Франция) + 22,4 (2).

4. (4) Паулина Фиалкова (Словакия) + 31,0 (2).

5. (5) Маркета Давидова (Чехия) + 34,7 (1).

6. (7) Линн Перссон (Швеция) + 36,2 (1).

7. (6) Денизе Херрман-Вик (Германия) + 37,4 (2).

8. (16) Марте Рёйселанд (Норвегия) + 51, 0 (1).

Напомним, в пасьюте биатлонистки стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте.