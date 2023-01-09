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«Себбе» вернётся». Магнуссон поддержала Самуэльссона

«Себбе» вернётся». Магнуссон поддержала Самуэльссона
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Шведская биатлонистка Анна Магнуссон высказала слова поддержки в адрес своего партнёра по сборной Себастиана Самуэльссона после неудачного выступления последнего во вчерашней эстафете в супермиксте 2 x 6 + 2 x 7.5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Напомним, в эстафете Самуэльссон представлял свою национальную команду вместе с Магнуссон, однако провалил стрельбу и привёз себе в общей сложности три штрафных круга, лишив свою сборную надежд на медали. В итоге шведы заняли лишь десятое место.

«Тяжело, конечно, но так иногда бывает в биатлоне, взлёты и падения. «Себбе» вернётся», — сказала Магнуссон в интервью Expressen.

Ранее выступление Самуэльссона раскритиковал тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

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