Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Завершился пятый этап Кубка мира — 2022/2023 в Рупольдинге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дальнейших соревнований.
Шестой этап. Антхольц (Италия)
19 января – спринт (женщины)
20 января – спринт (мужчины)
21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)
22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины).
Чемпионат мира (седьмой этап). Оберхоф (Германия)
8 февраля – смешанная эстафета
10 февраля – спринт (мужчины)
11 февраля – спринт (женщины)
12 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)
14 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
15 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
16 февраля – сингл-микст
18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)
19 февраля – масс-старты (женщины, мужчины).
Восьмой этап. Нове-Место (Чехия)
2 марта – спринт (мужчины)
3 марта – спринт (женщины)
4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст.
Девятый этап. Эстерсунд (Швеция)
9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)
11 марта – эстафета (женщины, мужчины)
12 марта – масс-старты (женщины, мужчины).
Десятый этап. Хольменколлен (Норвегия)
16 марта – спринт (мужчины)
17 марта – спринт (женщины)
18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
19 марта – масс-старты (мужчины, женщины).
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