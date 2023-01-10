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«Вы думаете, я этого не ожидал?» Ростовцев отреагировал на критику со стороны Губерниева

«Вы думаете, я этого не ожидал?» Ростовцев отреагировал на критику со стороны Губерниева
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ранее назначенный на пост главного тренера сборной России, отреагировал на жёсткую критику данного решения со стороны известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее Губерниев заявил «Чемпионату», что назначение Ростовцева на данный пост можно считать «абсолютно нелегитимным».

«Вы думаете, я этого не ожидал? Или это для кого-то стало новостью? Я абсолютно уверен, что по любому вопросу сегодня нет стопроцентного мнения в нашем обществе. У каждого есть своя история, но я официально заявляю, что готов работать со всеми, кто будет работать на благо российского биатлона. Мы смотрим вперёд и в будущее, а не оглядываемся в прошлое. Приглашаю всех работать вместе», — приводит слова Ростовцева Metaratings.

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