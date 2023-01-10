Ростовцев высказался о назначении на пост главного тренера сборной России посреди сезона

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России в середине сезона.

«Я точно не буду на этом этапе вмешиваться в тренировочный процесс, в организацию подготовки команды и места проведения сборов и соревнований. На следующий год я хочу получить хорошую творческую дискуссию по подготовке с участием экспертов, аналитиков ЦСП, чтобы переложить их теоретические подходы на практическую часть в виде конкретных мест проведения сборов, конкретных задач, стоящих на каждом этапе подготовки для целей, которые будут поставлены на следующий сезон. Это будет большая подготовительная работа в межсезонье. Ради этого и было моё назначение. В ближайшие три месяца я буду активно погружаться в работу для того, чтобы более чётко и эффективно планировать наши действия на следующие спортивные циклы.

Я считаю, мы должны жить спортивной жизнью и находить конструктивные взаимодействия с мировым спортивным сообществом. Если здесь я смогу быть полезным, приложу все усилия. Во многом это зависит не от нас, но всё-таки я считаю, что мы должны жить олимпийскими циклами и готовиться подойти в нашей максимальной спортивной форме к февралю 2026 года. Именно туда должна быть направлена вся наша подготовка», — приводит слова Ростовцева Metaratings.