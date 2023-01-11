«Этот поезд трудно остановить». Тарьей Бё высказался о доминации норвежских биатлонистов

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о доминации норвежских спортсменов.

«Это поезд, который трудно остановить. Основная причина в том, что хорошие выступления всегда порождают новые хорошие выступления. Когда кто-то устанавливает стандарт, остальные стараются ему следовать. У нас в команде шесть спортсменов, которые соревнуются друг с другом. Нас будет сложно остановить.



Легко сказать, что мы тренируемся больше всех, есть много иностранцев, которые тоже тренируются хорошо. У Норвегии как у биатлонной нации есть ещё много возможностей для взлётов. У нас постоянно появляются новые таланты, которые перенимают у старших тренировочную философию.



Что говорят конкуренты? Они много шутят, мне кажется, что наши соперники теперь думают, что Йоханнес Бё непобедим, что Кубок мира выиграет либо он, либо Стурла Холм Легрейд. Им уже пора менять свои цели – теперь они начинают думать только о том, как занять второе место. Мы для этого многое сделали», – приводит слова Бё VG.