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Йоханнес Бё с двумя промахами выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира

Йоханнес Бё с двумя промахами выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира
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В Рупольдинге (Германия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её выиграл пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. Чуть меньше 10 секунд ему уступил соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 48.48,4 (2 промаха).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 9,9 секунды (1).
3. Яков Фак (Словения) + 29,3 (0).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 42,8 (1).
5. Томмазо Джакомель (Италия) + 47,6 (1).
6. Бенедикт Долль (Германия) + 56,3 (1).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
11 января 2023, среда. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
48:48.4
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+9.9
3
Яков Фак
Словения
+29.3
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