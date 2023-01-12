Носкова выиграла спринт на пятом этапе Кубка России

Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала победительницей спринта на 7,5 км на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в Рыбинске.



Носкова прошла дистанцию за 22 минуты 34,2 секунды, допустив два промаха. Второе место заняла Ксения Довгая, уступившая Носковой две секунды. Замкнула тройку призёров Лариса Куклина.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Пятый этап. Спринт. 7,5 км. Женщины



1. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 22.34,2.

2. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) +2,4.

3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) +34,6.

4. Виктория Сливко (Тюменская область) +46,9.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.