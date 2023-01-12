Лиза Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия), завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км. Лучший результат показала итальянка Лиза Виттоцци, не допустившая ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат со столь же точной стрельбой показала француженка Лу Жанмонно, уступившая победительнице 39 секунд.

Остальные биатлонистки, вошедшие в топ-10, допустили по одному промаху, а следовательно, по правилам индивидуальной гонки, добавили к своему результату по одной штрафной минуте. Среди них и француженка Жулия Симон, ставшая третьей.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 40.05,9 (0 штрафных минут).

2. Лу Жанмонно (Франция) – отставание 39,0 (0).

3. Жулия Симон (Франция) +45,2 (1).

4. Доротея Вирер (Италия) +1.09,7 (1).

5. Ханна Эберг (Швеция) +1.10,9 (1).

6. Эльвира Эберг (Швеция) +1.20,5 (1).

7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +1.31,8 (1).

8. Марте Рёйселанд (Норвегия) +1.50,1 (1).

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.59,9 (1).

10. Паулина Фиалкова (Словакия) +2.00,0 (1).