Видеообзор победы Лизы Виттоцци в индивидуальной гонке на этапе КМ в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци впервые в сезоне-2022/2023 выиграла гонку Кубка мира. Виттоцци с безупречной стрельбой на четырёх огневых рубежах стала лучшей в индивидуальной гонке на 15 км в рамках пятого этапа соревнований в Рупольдинге (Германия). Второй результат со столь же точной стрельбой показала француженка Лу Жанмонно, уступившая победительнице 39 секунд.

Остальные биатлонистки, вошедшие в топ-10, допустили по одному промаху, а следовательно, по правилам индивидуальной гонки добавили к своему результату по одной штрафной минуте. Среди них и лидер общего зачёта Кубка мира, француженка Жулия Симон, завоевавшая бронзу. Виттоцци поднялась на третье место в тотале.

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