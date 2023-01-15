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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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Каплина выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка России, Гореева с 6-ю промахами стала 3-й

Каплина выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка России, Гореева с 6-ю промахами стала 3-й
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В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала Елизавета Каплина.

Биатлон. Кубок России, Пятый этап, Дёмино. Масс-старт, 12 км. Женщины

1. Елизавета Каплина — 36.29,5 (3 промаха).
2. Виктория Сливко — отставание 1.17,6 секунды (2).
3. Анастасия Гореева +1.55,5 (6).
4. Ксения Довгая +2.17,6 (4).
5. Екатерина Носкова +2.30,0 (6).
6. Любовь Калинина +2.34,5 (4).

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 января 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Каплина
ХМАО-Югра
36:29.5
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+1:17.6
3
Анастасия Гореева
Московская область
+1:55.5
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