Каплина выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка России, Гореева с 6-ю промахами стала 3-й

В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала Елизавета Каплина.
Биатлон. Кубок России, Пятый этап, Дёмино. Масс-старт, 12 км. Женщины
1. Елизавета Каплина — 36.29,5 (3 промаха).
2. Виктория Сливко — отставание 1.17,6 секунды (2).
3. Анастасия Гореева +1.55,5 (6).
4. Ксения Довгая +2.17,6 (4).
5. Екатерина Носкова +2.30,0 (6).
6. Любовь Калинина +2.34,5 (4).
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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