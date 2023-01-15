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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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16:45 Мск
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Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Каплина приблизилась к лидирующей Сливко

Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у женщин: Каплина приблизилась к лидирующей Сливко
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В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала Елизавета Каплина. Эта победа позволила ей сократить отставание от лидера общего зачёта турнира Виктории Сливко.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшний гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 468.
2. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 454.
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 443.
4. Анастасия Гореева (Московская область) — 412.
5. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 331.
6. Владислава Гаврилова (ХМАО-Югра) — 288.
7. Екатерина Кулакова (Красноярский край) — 273.
8. Анна Старовойтова (Санкт-Петербург) — 269.
9. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 267.
10. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) — 250.

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