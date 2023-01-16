Куклина: в первый день чуть не сдохла, а сегодня вот так раз – и золото

Российская биатлонистка Лариса Куклина выложила в социальных сетях пост, в котором прокомментировала свою победу в суперспринте на чемпионате России в Рыбинске.

На своей страничке в социальных сетях биатлонистка выложила фотографию с букетом и мягкой игрушкой, вручёнными ей на церемонии награждения после гонки.

«В первый день чуть не сдохла, во второй доползала на бровях, а сегодня вот так раз! И золото. Брови отдыхают. Им еще в Раубичи ехать. Всем спасибо», – написала Куклина, прикрепив эмодзи в виде золотой медали и сердца.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НАТАЛЬИ КУКЛИНОЙ

В суперспринте на 5 км у женщин на чемпионате России в Рыбинске Лариса Куклина показала результат 27.42,8. Второе место заняла Любовь Калинина (28.22,3). Бронзу завоевала Дарья Нетбай (28.29,9).

Ранее Куклина завоёвывала бронзу и серебро в гонках пятого этапа Кубка России.