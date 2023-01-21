Кристина Резцова рассказала, когда планирует вернуться на соревнования после беременности

Двукратный призёр Олимпийский игр российская биатлонистка Кристина Резцова, которая пропускает сезон-2022/2023 из-за беременности, рассказала, когда планирует возобновить участие в соревнованиях.
В текущем сезоне российские биатлонисты не принимают участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
«Дело даже не в политике, всё зависит от здоровья — от процесса восстановления после родов. Но сейчас торопиться особо некуда: если в прошлый раз [перед Олимпиадой в Пекине] ситуация была пан или пропал, то сейчас возвращение будет более постепенным.
Посмотрим, может, всё пройдёт и ещё быстрее, но торопиться я не планирую, тем более что сейчас я должна родить попозже. Возможно, вернусь к летнему чемпионату России, а может, только к зимним стартам. Я уже скучаю по биатлону и искренне надеюсь, что в следующем сезоне вернусь.
Не сказала бы, что я сейчас отдыхаю, продолжаю тренироваться. Приняла участие в официальных сборах, пока только стрелять прекратила — пока здоровье позволяет, на лыжах кататься прекращать не собираюсь. Я и во время первой беременности до девятого месяца каталась, потом просто гуляла с палочками, не сидела дома», — приводит слова Резцовой ТАСС.
Первого ребёнка 26-летняя Резцова родила за год до Олимпиады в Пекине, на которой она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Сейчас биатлонистка ждёт второго малыша.
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