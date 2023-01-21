Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова рассказала, когда планирует вернуться на соревнования после беременности

Кристина Резцова рассказала, когда планирует вернуться на соревнования после беременности
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийский игр российская биатлонистка Кристина Резцова, которая пропускает сезон-2022/2023 из-за беременности, рассказала, когда планирует возобновить участие в соревнованиях.
В текущем сезоне российские биатлонисты не принимают участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Дело даже не в политике, всё зависит от здоровья — от процесса восстановления после родов. Но сейчас торопиться особо некуда: если в прошлый раз [перед Олимпиадой в Пекине] ситуация была пан или пропал, то сейчас возвращение будет более постепенным.

Посмотрим, может, всё пройдёт и ещё быстрее, но торопиться я не планирую, тем более что сейчас я должна родить попозже. Возможно, вернусь к летнему чемпионату России, а может, только к зимним стартам. Я уже скучаю по биатлону и искренне надеюсь, что в следующем сезоне вернусь.

Не сказала бы, что я сейчас отдыхаю, продолжаю тренироваться. Приняла участие в официальных сборах, пока только стрелять прекратила — пока здоровье позволяет, на лыжах кататься прекращать не собираюсь. Я и во время первой беременности до девятого месяца каталась, потом просто гуляла с палочками, не сидела дома», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Первого ребёнка 26-летняя Резцова родила за год до Олимпиады в Пекине, на которой она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Сейчас биатлонистка ждёт второго малыша.

«Не могу сказать, когда вернусь». Лучшая биатлонистка сборной России приостановила карьеру «Не могу сказать, когда вернусь». Лучшая биатлонистка сборной России приостановила карьеру
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023