«Ночью не выспалась». Лариса Куклина — о секрете точной стрельбы в масс-старте

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как ей удалось не допустить ни одного промаха на четырёх огневых рубежах в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Сегодня ветер позволял работать, ну и утром было такое состояние сонное… Я ночью не выспалась, а для стрельбы такое состояние нормально, нервная система расслаблена полностью.

Каминский не верил, что такой результат возможен? Юрий Михайлович всегда меня поддерживал, даже когда на тренировках не получалось. Всегда говорил, что нет такого слова «нет», ты всё сможешь, у тебя всё получится. Он всегда в меня верил.

Насколько комфортно было бежать на последнем круге? Расслабилась ли? Так и было на самом деле. Когда я убежала после стрельбы на подъём, мне крикнули, что соперницы в 24 секундах позади. А на последнем подъёме перед стадионом услышала стук палок, обернулась – а девочки вот они, рядом совсем. Я такого не ожидала. Пришлось верхушку подъёма отработать», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.