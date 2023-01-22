Василий Томшин выиграл масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Василий Томшин выиграл гонку с общего старта на 15 км на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Призёрами стали белорусы Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.

Конкуренцию белорусским биатлонистам смог оказать только безупречно стрелявший на четырёх огневых рубежах россиянин Томшин. Он первым уходил с заключительного огневого рубежа, подпустил к себе белорусов и совершил финишный рывок на последнем отрезке дистанции.

Биатлон. Кубок Содружества. Четвёртый этап. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Масс-старт, 15 км



1. Василий Томшин (Россия) – 33.43,1 (0 промахов).

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – отставание 1,4 (0).

3. Никита Лобастов (Беларусь) +2,2 (0).

4. Антон Смольский (Беларусь) +8,1 (2).

5. Карим Халили (Россия) +29,4 (2).

6. Антон Бабиков (Россия) +30,3 (3).

7. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +34,5 (2).

8. Эдуард Латыпов (Россия) +42,0 (3).

9. Даниил Серохвостов (Россия) +42,3 (4).

10. Степан Данилов (Беларусь) +50,5 (1).