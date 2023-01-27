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Общий зачёт Кубка Содружества у женщин: Алимбекова-Смольская лидирует, Дербушева — вторая

Общий зачёт Кубка Содружества у женщин: Алимбекова-Смольская лидирует, Дербушева — вторая
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Сегодня, 27 января, состоялся женский спринт на 7,5 км на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Беларусь). Его победительницей стала российская биатлонистка Ирина Казакевич, по ходу гонки допустившая один промах. Серебро завоевала представительница Беларуси Динара Алимбекова-Смольская. Замкнула тройку призёров россиянка Тамара Дербушева.

Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт.

1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1232 очка.
2. Тамара Дербушева (Россия) – 1194.
3. Наталья Гербулова (Россия) – 1189.
4. Ирина Казакевич (Россия) – 1188.
5. Екатерина Носкова (Россия) – 1169.
6. Виктория Сливко (Россия) – 1144.
7. Елизавета Каплина (Россия) – 1143.
8. Анастасия Шевченко (Россия) – 976.
9. Анастасия Батманова (Россия) – 974.
10. Лариса Куклина (Россия) – 941.

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