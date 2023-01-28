Эдуард Латыпов уверенно выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). По ходу гонки Латыпов допустил три промаха на четырёх огневых рубежах.



Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Замкнул тройку призёров россиянин Даниил Серохвостов.



Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 31.48,6 (3 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание +18,5 (3).

3. Даниил Серохвостов (Россия) + 18,6 (3).

4. Карим Халили (Россия) +39,8 (1).

5. Александр Поварницын (Россия) +51,4 (1).

6. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1.07,0 (1).

7. Антон Бабиков (Россия) + 1.31,8 (1).

8. Максим Воробей (Беларусь) + 1.34,6 (3).

9. Никита Поршнев (Россия) + 1.41,2 (2).

10. Никита Лобастов (Беларусь) + 1.48,4 (3).