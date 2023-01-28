Томшин: на данный момент Латыпов — сильнейший в России

Василий Томшин ответил на вопрос, кого он считает сильнейшим биатлонистом России на данный момент.



«Я не считаю себя сильнейшим биатлонистом в России. Даня Серохвостов, Эдуард Латыпов значительно сильнее на лыжне. То, что я опережал их в каких-то гонках ранее, связано, скорее с их ошибками. На данный момент это Латыпов. Когда он справляется со стрельбой, он сильнейший. Помимо того, что Эдуард в целом очень быстрый и мощный биатлонист, он также тактически очень грамотно раскладывается по дистанции, знает, на каких участках может выиграть по максимуму, и пользуется этим», — сказал 26-летний спортсмен в интервью «Матч ТВ».



Напомним, российские биатлонисты на данный момент отстранены от международных соревнований.