Томшин: на данный момент Латыпов — сильнейший в России
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Василий Томшин ответил на вопрос, кого он считает сильнейшим биатлонистом России на данный момент.
«Я не считаю себя сильнейшим биатлонистом в России. Даня Серохвостов, Эдуард Латыпов значительно сильнее на лыжне. То, что я опережал их в каких-то гонках ранее, связано, скорее с их ошибками. На данный момент это Латыпов. Когда он справляется со стрельбой, он сильнейший. Помимо того, что Эдуард в целом очень быстрый и мощный биатлонист, он также тактически очень грамотно раскладывается по дистанции, знает, на каких участках может выиграть по максимуму, и пользуется этим», — сказал 26-летний спортсмен в интервью «Матч ТВ».
Напомним, российские биатлонисты на данный момент отстранены от международных соревнований.
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